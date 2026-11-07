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Edirne’nin saklı cenneti göçmen kuşların gözde sığınağı havadan görüntülendi!

07.11.2026 - 10:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)

Edirne’de kış aylarında binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve dört mevsim doğaseverlerin akınına uğrayan Göl Baba sulak alanı, sonbaharın gelmesiyle birlikte eşsiz renk cümbüşüne büründü. Merkez ilçeye bağlı Büyükdüllük ile Değirmenyeni köyleri arasında yer alan sulak alanın kartpostallık manzarası havadan dron ile görüntülendi.

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1Edirne’nin saklı cenneti göçmen kuşların gözde sığınağı havadan görüntülendi!

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Edirne'de kış aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Göl Baba sulak alanı, sonbahar renklerine büründü.

2Edirne’nin saklı cenneti göçmen kuşların gözde sığınağı havadan görüntülendi!

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Merkeze bağlı Büyükdüllük ile Değirmenyeni köyleri arasında bulunan Göl Baba sulak alanı, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü. Yılın dört mevsiminde renkli görüntüleri ile dikkat çeken Göl Baba, kış aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

3Edirne’nin saklı cenneti göçmen kuşların gözde sığınağı havadan görüntülendi!

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Farkla kuş türlerini de içinde barındıran Göl Baba, dört mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğruyor.

4Edirne’nin saklı cenneti göçmen kuşların gözde sığınağı havadan görüntülendi!

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Fotoğraf tutkunlarının da gözde mekanlarından biri olan sulak alan, yaz aylarında balıkçılara geçim kaynağı oluyor, üreticiler hayvanlarını otlatıyor. Göl Baba'daki eşsiz manzara, dronla görüntülendi.

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