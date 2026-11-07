Osmanlı askerlerinin inşa ettiği fırın yeniden açıldı! Çevre köylerin ekmek teknesiydi

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Ocak köyü sakinlerinden Veysel Aktaş, fırının geçmişte aktif olarak kullanıldığını belirterek, “Burası atıl bir durumdaydı. Valilik ve kaymakamlığın çabalarıyla onarılarak kullanılır hale getirildi. Usta olmadığı için bazen yakabiliyoruz, her gün aktif değil. Bu fırın önceden çalışıyordu. Çevre köylerden de gelip burada ekmek pişiriyorlardı" dedi.