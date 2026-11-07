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GündemOsmanlı askerlerinin inşa ettiği fırın yeniden açıldı! Çevre köylerin ekmek teknesiydi
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Osmanlı askerlerinin inşa ettiği fırın yeniden açıldı! Çevre köylerin ekmek teknesiydi

07.11.2026 - 09:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Barış YALÇINKAYA/KEMALİYE (Erzincan), (DHA)

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı yaklaşık 700 yıllık köklü geçmişe sahip Ocak köyünde, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) döneminde Osmanlı askerleri tarafından inşa edilen tarihi taş fırın, aslına uygun restore edilerek yeniden hizmete kazandırıldı. Erzincan Valiliği ve Kemaliye Kaymakamlığı iş birliğiyle yürütülen proje sayesinde ayağa kaldırılan tarihi yapı, köy halkı tarafından yeniden kullanılmaya başlandı.

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1Osmanlı askerlerinin inşa ettiği fırın yeniden açıldı! Çevre köylerin ekmek teknesiydi

Kemaliye ilçesine bağlı yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip Ocak köyünde, 93 Harbi döneminde Osmanlı askerleri tarafından inşa edilen taş fırının yeniden ayağa kaldırılması için Erzincan Valiliği ve Kemaliye Kaymakamlığı proje hazırladı.

2Osmanlı askerlerinin inşa ettiği fırın yeniden açıldı! Çevre köylerin ekmek teknesiydi

Geçmişte çevre köylerden gelen vatandaşların da ekmek pişirmek için kullandığı fırın, aslına uygun restore edildi. Tarihi fırın köylüler tarafından kullanılmaya başlandı.

3Osmanlı askerlerinin inşa ettiği fırın yeniden açıldı! Çevre köylerin ekmek teknesiydi

Usta olmadığı için belirli günlerde hizmet veren fırında ekmeğin yanı sıra lahmacun, kebap gibi yiyecekler de pişiriliyor.

4Osmanlı askerlerinin inşa ettiği fırın yeniden açıldı! Çevre köylerin ekmek teknesiydi

Ocak köyü sakinlerinden Veysel Aktaş, fırının geçmişte aktif olarak kullanıldığını belirterek, “Burası atıl bir durumdaydı. Valilik ve kaymakamlığın çabalarıyla onarılarak kullanılır hale getirildi. Usta olmadığı için bazen yakabiliyoruz, her gün aktif değil. Bu fırın önceden çalışıyordu. Çevre köylerden de gelip burada ekmek pişiriyorlardı" dedi.

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