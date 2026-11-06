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GündemTokat'ta yüzyıllardır devam eden ilginç gelenek! Şeker pancarından yapılıyor, adeta bir şifa deposu
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Tokat'ta yüzyıllardır devam eden ilginç gelenek! Şeker pancarından yapılıyor, adeta bir şifa deposu

06.11.2026 - 14:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat’ta geçmişten bugüne nesilden nesile aktarılan geleneksel yöntemlerle, tarlalardan hasat edilen şeker pancarları kış sofraları için doğal pekmeze dönüştürülüyor. Köylerde imece usulüyle ve büyük bir sabırla yürütülen pekmez yapımı, bölgenin kültürel mirasını canlı tutmaya devam ediyor.

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1Tokat'ta yüzyıllardır devam eden ilginç gelenek! Şeker pancarından yapılıyor, adeta bir şifa deposu

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Tokat'ta geçmişten günümüze sürdürülen gelenek kapsamında, hasat edilen şeker pancarından pekmez yapılıyor.

2Tokat'ta yüzyıllardır devam eden ilginç gelenek! Şeker pancarından yapılıyor, adeta bir şifa deposu

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Pekmez yapımı için önce topraktan arındırılıp yıkanan pancarlar doğranarak kazanlarda haşlanıyor. Haşlanan pancarlardan elde edilen su süzülüp yeniden kazana alınıyor.

3Tokat'ta yüzyıllardır devam eden ilginç gelenek! Şeker pancarından yapılıyor, adeta bir şifa deposu

Kaynadıkça koyulaşan pancar suyu, pekmez kıvamına ulaştığında ocaktan alınarak soğumaya bırakılıyor.

4Tokat'ta yüzyıllardır devam eden ilginç gelenek! Şeker pancarından yapılıyor, adeta bir şifa deposu

Evinde kış hazırlıkları yapan Havva Çiftçier, "Bugün pancar pekmezi yaptık. Pancarı söktük, yıkadık, toprağından arındırdık. Yıkamazsak toprak kokar. Yıkadıktan sonra ince ince doğrayacaksın, kaynatacaksın. Daha sonra suyunu iki veya üç defa alacaksın, posasını alacaksın. Suyunu tekrar kaynatıp pekmez yapacaksın. Çocukluğumuzda, babaannelerimizden öğrendik. Pancardan pekmez yaparlardı. Bizde onlarla büyüdük" dedi.

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