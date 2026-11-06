Kazada tekeri kopan otomobil hurdaya döndü kamyonet ise devrildi

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Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında yurt kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K.Ç. idaresindeki 34 NAN 136 plakalı otomobil D-400'e çıktığı sırada B.E. yönetimindeki 33 VBR 42 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Tekeri kopan otomobil hurdaya dönerken, kamyonet ise devrildi. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

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Araçlar çekilene kadar ise ulaşım kontrollü olarak sağlandı.