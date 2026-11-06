Direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaparak direği devirdi 'Ben yapmadım' diye polise direndi

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Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre, Muhammet A. yönetimindeki 68 AD 171 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı.

Direk devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kameralardan tespit edilen araç sürücüsü Muhammet A. "sürücü olmadığını, aracı kullanmadığını" iddia ederek polis memurlarına direndi.

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Şahsın güçlük çıkarması üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından sürücü, gözaltına alındı.

Bu sırada olay yerine gelen yakınları da polis ekiplerine müdahale etmek isterken, şahıslar ekiplerce uzaklaştırıldı. Yaşananlar kameralara yansırken, sürücü ile mukavemette bulunan bir yakını gözaltına alındı.

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Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.