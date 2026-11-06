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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı kazada 9 kişi yaralandı

06.11.2026 - 21:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı kazada 9 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

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Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl-Domaniç yolu üzerinde, Tahtaköprü Mahallesi güzergâhındaki Gündüzlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Gündüzlü Mahallesi'nden İnegöl-Domaniç yoluna çıkış yapmak isteyen Şahin Ö. yönetimindeki 16 CCD 657 plakalı otomobil ile İnegöl'den Domaniç yönüne seyir halinde olan Halil A. yönetimindeki 43 ADL 149 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

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Kazada araçlarda bulunan Sena A., Esmanur T., Kadriye A., Esin K., Nazile Ş., Ayşe K., Ayşe Y., Öznur S. ve Meryem Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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