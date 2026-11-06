Küresel Yol Başarı Ödülleri'nde Türkiye’ye 2 ödül

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Uluslararası Yol Federasyonu (IRF Global) tarafından düzenlenen organizasyonda Aydın-Denizli Otoyolu 'Proje Finansmanı', Yusufeli Merkez Viyadüğü ise 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde ödüle layık görüldü. Bakan Uraloğlu, törene katılacak ödülleri Türkiye adına teslim aldı. Uraloğlu, törenin ardından yaptığı açıklamada, ödüllerden birinin Yusufeli Merkez Viyadüğü’ne verildiğini kaydederek, "Gerçekten oradaki gelişen duruma göre köprünün modelini değiştirdik, yapısal modelini değiştirdik. Dengeli konsoldan itme sürme yöntemine geçirdik ve oradaki barajın su tutması için gereken süreyi bu şekilde kazandırmış olduk. Yani biri bitmişken diğeri beklememiş oldu" dedi.

'KARMAŞAYI ORTADAN KALDIRMIŞ OLDUK'

Türkiye’nin önemli ulaşım projelerinden Aydın-Denizli Otoyolu’nun da ödüle layık görüldüğünü söyleyen Uraloğlu, "Orada da mevcut trafikte 2-3 saatlere varan bir seyir süresi vardı ve çok fazla kavşak vardı 2 şehir arasında. Oraya otoyolu yaparak bütün bu karmaşayı da ortadan kaldırmış olduk. Hem düzenli hem güvenli bir hale getirmiş olduk. Bu yolumuz finans alanında ödül aldı. Yusufeli Merkez Viyadüğümüz de yapım metodolojisi alanında ödül aldı. İkisi de birbirinden kıymetliydi gerçekten" ifadelerini kullandı.

Devam eden projeler hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Devam eden projeler var. Bir tanesi Başakşehir-Nakkaş Otoyolu. Bir başkası Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu. Orada devam ediyoruz. Yine bir başkası Antalya-Alanya; turizm merkezimize hizmet edecek olan otoyol. Yine bir başkası aynı şekilde bizim Kınalı-Malkara arasında Çanakkale Köprüsü'nü birleştirecek olan otoyol" dedi.