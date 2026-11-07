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Meteoroloji uyardı Pülümür’e mevsimin ilk karı yağdı

07.11.2026 - 01:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TUNCELİ (İHA)

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Tunceli’de, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

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Pülümür ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Yerleşim yerlerinde mevsimin ilk karı yağarken ilçe beyaza büründü.

 

 

 

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