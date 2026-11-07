Motosikletini ateşe verip ardından kaldırıma geçerek yanmasını izledi
07.11.2026 - 00:59Güncellenme Tarihi:
Adana’da bir kişi kendisine ait motosikletini ateşe verip ardından kaldırıma geçerek yanmasını izledi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, motosiklet hurda yığınına dönüştü.
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen sebepten dolayı yanıcı madde dökerek kendisine ait motosikleti ateşe verdi.
Motosiklet kısa sürede alevler içerisinde kaldı. İsmi öğrenilemeyen kişi ise kaldırıma oturarak motosikletinin yanmasını izledi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken motosiklet hurda yığınına dönüştü.