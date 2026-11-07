Motosikletini ateşe verip ardından kaldırıma geçerek yanmasını izledi

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen sebepten dolayı yanıcı madde dökerek kendisine ait motosikleti ateşe verdi.

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Motosiklet kısa sürede alevler içerisinde kaldı. İsmi öğrenilemeyen kişi ise kaldırıma oturarak motosikletinin yanmasını izledi.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken motosiklet hurda yığınına dönüştü.