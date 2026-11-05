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Kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

05.11.2026 - 21:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, İpek Yolu Caddesi üzerindeki Yüksekova Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 05 AV 099 plakalı otomobile, 30 AKK 626 plakalı kamyon arkadan çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomritteki E.G., D.K. ve V.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralılardan E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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