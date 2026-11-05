Afyonkarahisar'da katliam! 8 kişiyi katleden zanlı yakalandı, olayın detayları ortaya çıktı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İhsaniye ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yapılan incelemelerde, 3 araç içinde hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağlantı olmadığı, hayatlarını kaybeden 2 öğretmenin ise İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu’nda göreve yaptığı belirlendi.