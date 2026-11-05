İki aracın çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
05.11.2026 - 21:33Güncellenme Tarihi:
Niğde'nin Çamardı ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Çamardı-Pozantı karayolunun Beyazkışlakçı köyü mevkisinde S.D. (54) idaresindeki 01 BDK 910 plakalı araç, karşı yönden gelen A.K. (67) yönetimindeki 55 H 4858 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada İ.K. (72) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlarda bulunan E.D., F.D. ve R.K. yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen 5 yaralı, Çamardı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.