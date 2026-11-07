Sinop’ta dev istihdam hamlesi! 5 yeni fabrika açıldı, yüzlerce kişiye yeni iş imkanı

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Genişlemenin önündeki engellerin aşılmasında katkısı bulunan eski Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Genç ve ilgili kurumlara teşekkür eden Maviş, ilçenin sanayileşme geçmişine değinerek, "Boyabat'ta 1960'lı yılların sonu ve 1970'li yılların başında tuğla ve kiremit sektörüyle başlayan sanayi kültürü, bugün organize sanayi bölgesi ile çok daha farklı sektörlere yayılıyor. Tuğla sektörü ekonomimiz ve istihdamımız açısından önemini korurken, OSB ile birlikte üretim yapımız çeşitleniyor" dedi.

Devam eden projelere dair güncel bilgileri de paylaşan Maviş, şu ifadeleri kullandı:"Bölgemizde 6 fabrikanın inşaatı sürüyor, 5 işletmemiz ise proje aşamasında. Yatırımların tamamlanmasıyla 2027 yılı içerisinde OSB'deki işletme sayısı 21'e yükselecek. Toplam istihdamın ise 600'ün üzerine çıkarak 700'e yaklaşmasını öngörüyoruz."Maviş, kamu kurumları, OSB yönetimi ve yatırımcılarla iş birliğini sürdürerek yeni tesislerin en kısa sürede üretime geçmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.