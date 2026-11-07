Otomobil başıboş ata çarptı 1 kişi yaralandı
07.11.2026 - 00:02Güncellenme Tarihi:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin başıboş ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Kaza, Bitlis-Van D-300 kara yolu üzerindeki Tatvan ilçesine bağlı Uslu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat S. (44) yönetimindeki 34 HKJ 945 plakalı otomobil, kara yolunda aniden karşısına çıkan başıboş ata çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.