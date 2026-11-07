Yıllardır uğraştığı hobisi mesleği oldu: Zonguldaklı emekli madenci 13 çeşit ürününü 12 ile gönderiyor!

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Recep Karka, AA muhabirine, arıcılığı ilk başlarda bilinçsiz yaptığı için istediği başarıyı elde edemediğini söyledi.



Emekli olduktan sonra arıcılığı profesyonelce sürdürmek için eğitim aldığını belirten Karka, "Arıcılık kongrelerine, seminerlere gittim. Bilim insanlarıyla haşır neşir olduk. İşin püf noktalarını öğrendik. Şimdi de başkalarına arıcılık eğitimi veriyorum. İşi kendilerine öğrettiğim 10-15 arıcım var. Karşılık beklemeden eğitim veriyoruz. Bu hem eğitime hem bilgiye hem de ülkemize katkı." diye konuştu.



Karka, arıcılık sayesinde çocuklarını okuttuğunu, meslekten elde ettiği gelirle çok sayıda öğrenciye de burs imkanı sağladığını dile getirerek, "Allah bize ne kadar verirse biz de o kadar veriyoruz. Çalışmamızın amacı ülkeye faydalı olmak. Her konuda maddi manevi sıkıntıda olanlara elimizden geldiği kadar katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.