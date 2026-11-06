Trabzon'un 'Balıkçı Azize'si: Türkan Şoray'a 18 yıldır baba mesleğini yaşatıyor!

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Babasının mesleğini yaşatmak adına bu işe başladığını kaydeden İhtiyar, "Esnafım, balıkçılık işiyle uğraşıyorum. Babam Fuat İhtiyar, Of'un en eski balıkçılarından dolayısıyla mesleğim ondan gelme diyebiliriz. Normalde muhasebe işiyle meşguldüm. Babamın mesleğini icra etmek ve onun adını yaşatmak adına bu işe başladım. Yaklaşık 18 yıldır esnaflık yapıyorum. Ben doğduğumda babam balıkçıydı. Kendimi bildim bileli balıkla iç içeyim. Karadeniz insanı olarak kahvaltımız balıkla başlar. Babamın mesleği sayesinde balıkçılık, zaten bildiğim bir işti. Mesleğimi çok severek yapıyorum. Rahmetli babamın adını yaşatmak adına, bir kadın olarak bu işi yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sabahın 6'sında, 7'sinde o kadar kasayı kaldırıp indirmek tabii ki çok zor. Ancak işini severek yaptığın zaman bence zor diye bir şey yok. Çevreden gelen tepkiler konusunda ilk etapta çok zorlandım ama şimdilerde işimi çok güzel yürüttüğümü düşünüyorum. Karadeniz'de benim gibi hem restoran işleten hem de balık satışı yapan kadın pek yok diye biliyorum. Umarım bundan sonra daha fazla olur. Bu günlerde müşteriler genellikle sezon balığını tercih ediyor. Bu sene palamut sezonu çok şükür oldukça bereketli geçti. Üç erkek kardeşim var. Onlar da bir dönem balıkçılıkla uğraştılar. Şu anda kardeşlerimden biri mesleğe devam ediyor. Yani ailece balıkçılık yapıyoruz" diye konuştu.