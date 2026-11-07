Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArdahan’a yılın ilk karı düştü! Kent beyaza büründü
HaberlerGündem Haberleri Ardahan’a yılın ilk karı düştü! Kent beyaza büründü

Ardahan’a yılın ilk karı düştü! Kent beyaza büründü

07.11.2026 - 12:57Güncellenme Tarihi:
Ardahan’a yılın ilk karı düştü! Kent beyaza büründü

Ardahan kent merkezinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, kısa sürede şehir merkezini beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karını gören vatandaşlar, kış mevsiminin gelişini hissederken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Ardahan kent merkezinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinde kış manzaraları oluşurken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kış şartlarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesine neden oldu.

Ardahan’a yılın ilk karı düştü Kent beyaza büründü

Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte park halindeki araçların üzeri de karla kaplandı. Kentte kış mevsiminin habercisi olan ilk kar yağışı, kentte beyaz bir manzara oluştururken, bölge halkı için de kış hazırlıklarının artık hız kazanacağı dönemin başladığını gösterdi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Öğretmenliği bıraktı, kendi işini kurdu! Bahçesinde başladığı iş dev çiftliğe dönüştü
#Gündem

Öğretmenliği bıraktı, kendi işini kurdu! Bahçesinde başladığı iş dev çiftliğe dönüştü

Kastamonu’da kar bastırdı! Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
#Gündem

Kastamonu’da kar bastırdı! Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Bakan Kacır, Türkiye’nin yapay zeka hedeflerini açıkladı: 10 milyar dolarlık yatırım
#Ekonomi

Bakan Kacır, Türkiye’nin yapay zeka hedeflerini açıkladı: 10 milyar dolarlık yatırım