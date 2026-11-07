MasterChef’te haftanın son adayları belli oldu! Tolgahan dokunulmazlığı kazandı, Şadi’yi potaya gönderdi

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TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye’de haftanın eleme potası 6 Kasım Cuma akşamı tamamlandı. Haftanın üçüncü takım oyununda kırmızı ve mavi takımlar, şeflerin belirlediği beş çeşitlik bir menüyü hazırladı. Menüde fırında domates çorbası, zeytinyağlı kereviz, orman kebabı, kestaneli iç pilav ve revani vardı. Tabakları stüdyoya gelen konuklar değerlendirdi. En başarılı menüyü sunan kırmızı takım günün dokunulmazlığını kazandı.

Bir gün önceki oyunu kaybedip iki yarışmacısını potaya gönderen kırmızı takım, bu galibiyetle haftayı rahat kapattı. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâha geçti.

Alıç turunu Tolgahan kazandı

Bireysel dokunulmazlık oyununda mavi takım yarışmacılarından alıçla tabak hazırlamaları istendi. Malzemeyi en iyi kullanan ve en lezzetli tabağı çıkaran Tolgahan oldu. Haftanın ilk gününde potaya giren Tolgahan’ın bu oyunda yarışmak istediği aktarıldı. Dokunulmazlığı kazanınca eleme adayı olarak bir takım arkadaşının adını vermesi gerekti. Tercihini Şadi’den yana kullandı.

Mavi takımda yapılan oylamada ise en çok oyu Kübra aldı. Böylece Şadi haftanın beşinci, Kübra da altıncı eleme adayı oldu.

Kübra, üç gün önce, 3 Kasım akşamı bireysel dokunulmazlığı kazanmış ve Tolgahan’ı potaya göndermişti. Cuma akşamı bu kez Tolgahan dokunulmazlığı aldı, Kübra da oylamayla potaya girdi.

Eleme potasında altı isim var

Haftanın eleme adayları üç ayrı akşamda belirlendi:

3 Kasım: Kübra’nın tercihiyle Tolgahan, mavi takımdaki oylamayla Ayşe

5 Kasım: Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nurten’in tercihiyle Bahar, kırmızı takımdaki oylamayla Eyüp Can

6 Kasım: Tolgahan’ın tercihiyle Şadi, mavi takımdaki oylamayla Kübra

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Listede dikkat çeken isimlerden biri Bahar. Bahar bu sezon ilk kez eleme adayı oldu. Şadi ile Ayşe ise haftanın ilk günündeki oylama sırasında gerginlik yaşamış, Şef Mehmet Yalçınkaya araya girmiş ve iki yarışmacı da stüdyodan çıkarılmıştı. Bu iki isim şimdi aynı potada yarışacak.

Eleme ne zaman?

Yarışmada bu sezon elemeler pazar akşamları yapılıyor. Geçen haftanın elemesinde, 1 Kasım Pazar akşamı, Hasan Alp Karabacak yarışmaya veda etmişti. Bu hafta Tolgahan, Ayşe, Bahar, Eyüp Can, Şadi ve Kübra arasından kimin elendiği hafta sonu yayınlanacak eleme bölümünde belli olacak. TV8'in yayın akışına göre yarışmanın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de ekrana geliyor.

MasterChef Türkiye’nin jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivroğlu ve Danilo Zanna oturuyor.