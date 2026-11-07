AİLE DANIŞMA MERKEZLERİNDE YENİ DÖNEM! Ücretsiz hizmet zorunlu oldu, şartlar değişti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile danışma merkezlerinin çalışma esaslarını yeniden düzenledi. 7 Kasım 2026 tarihli ve 33423 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği ile merkezlerin açılışından danışmanlık ücretlerine, çalışanların niteliklerinden ücretsiz hizmet koşullarına kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi.

Yönetmeliğin en dikkat çekici bölümü, aile danışma merkezlerine getirilen ücretsiz hizmet yükümlülüğü oldu. Yeni düzenlemeye göre merkezler, yıllık danışmanlık kapasitelerinin yüzde 3'ü oranında ücretsiz görüşme yapmak zorunda olacak. Ancak bu hizmetten kimlerin yararlanacağına merkezler değil, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri karar verecek.

AİLE DANIŞMA MERKEZLERİNDE YÜZDE 3 ÜCRETSİZ HİZMET ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğin 21'inci maddesi, aile danışma merkezlerinin ücretsiz olarak sunması gereken hizmetin kapsamını belirliyor.

Buna göre merkezler, kapasitelerinin yüzde 3'ü oranında bireysel danışmanlık veya aile danışmanlığı hizmetini ücretsiz verecek. Ücretsiz görüşme sayısı, merkezde çalışan her aile danışmanının çalışma saatleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanacak.

Hesaplamada danışmanın haftalık çalışma süresinin yarısı görüşme kapasitesi olarak kabul edilecek. Bu miktarın 48 katı üzerinden yıllık kapasite bulunacak ve yüzde 3'lük ücretsiz hizmet yükümlülüğü belirlenecek.

Merkezlerde ailelere yönelik verilen eğitim hizmetlerinde de yıllık katılımcı sayısının yüzde 3'üne ücretsiz hizmet sunulması gerekecek.

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ÜCRETSİZ AİLE DANIŞMANLIĞINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yeni yönetmelikte ücretsiz danışmanlıktan yararlanacak kişilerin nasıl belirleneceği de açıklandı.

Buna göre ücretsiz hizmet alacak kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmetlerinden yararlanan bireyler ve aileler arasından il müdürlükleri tarafından seçilecek.

İl müdürlüğü, yönlendirilecek kişilerden yazılı onam aldıktan sonra bilgilerini ilgili aile danışma merkezine iletecek. Merkez de yönlendirilen kişiye en geç 15 iş günü içerisinde danışmanlık hizmeti sunmaya başlayacak.

Ücretsiz görüşme sayıları her yıl ocak ayında il müdürlükleri tarafından belirlenecek. Merkezler de ücretsiz hizmeti yılın hangi dönemlerinde vereceklerini il müdürlüklerine bildirecek.

Düzenleme, ücretsiz danışmanlık hizmeti için herkesin doğrudan bir merkeze başvurup ücretsiz görüşme talep edebileceği anlamına gelmiyor. Yararlanıcıların il müdürlüğü tarafından belirlenmesi gerekiyor.

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Ayrıca ücretsiz hizmet verilen kişinin danışmanlık süreci, merkezdeki danışmanın yıllık ücretsiz görüşme yükümlülüğünü doldurduğu gerekçesiyle yarıda kesilemeyecek.

AİLE DANIŞMANLIĞI ÜCRETLERİ İL İL BELİRLENECEK

Yeni yönetmelikle aile danışma merkezlerinde uygulanacak ücretlerin belirlenmesinde de yeni kurallar getirildi.

Buna göre her ilde oluşturulacak ücret tespit komisyonu, o ilin ekonomik ve sosyal koşullarını dikkate alarak danışmanlık hizmetleri için taban ücret belirleyecek.

Komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, defterdarlık, ticaret odası, belediye ve İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri bulunacak. Aile danışma merkezlerinin temsilcileri de komisyona katılacak.

Ücretler her yılın sonunda bir sonraki yıl için belirlenecek. Valilik tarafından onaylanan tarifeler ocak ayından itibaren uygulanacak.

Merkezler, komisyonun belirlediği ücret tarifesi dışında ayrıca ücretlendirme yapamayacak. Danışmanlık kapsamında yapılan değerlendirme ve yönlendirme amaçlı testler ile benzeri uygulamalar için de görüşme ücretine ek ödeme talep edilemeyecek.

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ÇEVRİM İÇİ DANIŞMANLIK GÖRÜŞMELERİ KAYDEDİLEMEYECEK

Yönetmeliğin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de internet üzerinden verilen aile danışmanlığı hizmetlerini ilgilendiriyor.

Aile danışma merkezleri, belirlenen koşulları karşılamaları halinde çevrim içi görüşme yapabilecek. Ancak bu görüşmeler sırasında ses veya görüntü kaydı alınamayacak.

Danışmanlık için kullanılan dijital platformların kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olması ve uçtan uca şifreleme sağlaması gerekecek.

Ayrıca aile danışmanı olarak çalışma izni bulunmayan kişilerin hizmet sunabildiği internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden danışmanlık yapılamayacak.

Bu düzenlemeyle çevrim içi aile danışmanlığı hizmetlerinde kişisel verilerin ve görüşme gizliliğinin korunmasına yönelik yeni koşullar getirildi.

AİLE DANIŞMANI OLMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Yeni yönetmelik, aile danışmanı olarak çalışmak isteyenlerin eğitim koşullarını da yeniden belirledi.

Buna göre psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet, tıp veya çocuk gelişimi lisans programlarından mezun olanların aile danışmanlığı, klinik psikoloji ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarından birinde yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olması gerekiyor.

Ruh sağlığı ve hastalıkları ile çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanlarında tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayanlar da aile danışmanı olarak çalışabilecek.

Daha önce aile danışmanlığı sertifikası alanlar ve ilgili yüksek lisans programlarını tamamlayan ya da bu programlara kayıt yaptıranlar için ise geçiş hükümleri bulunuyor.

Yeni yönetmelik öncesinde belirlenen şartları karşılayarak sertifika almış kişilere iki yıl, ilgili sertifika eğitimine kayıt yaptırmış kişilere ise programı tamamlamaları koşuluyla üç yıl içerisinde çalışma izni düzenlenebilecek.

Sosyoloji veya hemşirelik mezunu olup aile danışmanlığı alanında daha önce yüksek lisansını tamamlayanlar için iki yıllık, bu yüksek lisans programlarına daha önce kayıt yaptıranlar için ise programı tamamlamaları koşuluyla dört yıllık geçiş süresi öngörülüyor.

AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ HANGİ HİZMETLERİ VEREBİLECEK?

Yeni yönetmelik, aile danışma merkezlerinde sunulabilecek hizmetlerin sınırlarını da çiziyor.

Merkezlerde bireysel, grup, çift ve aile danışmanlığı hizmetleri verilebilecek. Stresle başa çıkma, iletişim becerilerini geliştirme, aile içi çatışmaların çözümü, ebeveynlik becerileri ve boşanma sürecine uyum gibi konularda danışmanlık sunulabilecek.

Ancak bu merkezlerde ruhsal bozukluklara yönelik tıbbi tanı ve tedavi hizmeti verilemeyecek. Danışmanlık faaliyetleri, sağlık müdahalesi yerine geçmeyecek.

MEVCUT AİLE DANIŞMA MERKEZLERİNE 6 AY SÜRE

Yönetmelik, daha önce açılmış ve faaliyet gösteren aile danışma merkezleri için geçiş süreci de öngörüyor.

Mevcut merkezlerin, yönetmelikte belirtilen belgelerini tamamlamak ve yeni koşullara uyum sağlamak için altı ay süresi bulunuyor.

Bu sürede açılış izin belgeleri ve çalışanların izin belgeleri yeni kurallara göre düzenlenecek.

Ancak yeni yönetmelikte görüşme ve bekleme odalarının büyüklüğüne ilişkin getirilen şartlar, mevcut merkezlerin altı aylık uyum yükümlülüğünün dışında tutuldu.

Yeni açılacak merkezlerde ise görüşme odalarının en az 10 metrekare, bekleme alanının da her görüşme odası için en az 5 metrekare olması gerekiyor.

AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YILDA EN AZ BİR KEZ DENETLENECEK

Aile danışma merkezleri yeni düzenleme kapsamında yılda en az bir kez olağan denetimden geçirilecek.

Denetimlerde merkezlerin fiziki koşulları, personel nitelikleri, sundukları hizmetler, kayıtları ve ücretsiz danışmanlık yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri incelenecek.

Şikâyet veya ihtiyaç halinde olağan denetimlerin dışında da inceleme yapılabilecek.

Yeni Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, 7 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girerken 2012 yılında yayımlanan önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.