Güneşin altında saatlerce bekletiliyor! Elazığ’da asırlık gelenek tarlalara taşındı

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Elazığ genelinde sonbahar mevsimiyle birlikte hız kazanan geleneksel pestil üretimi, kırsal mahallelerde ve köylerde tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Yörede uzun yıllardır sürdürülen geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünler, hava şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte kuruma evresine alındı.