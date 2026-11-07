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GündemGüneşin altında saatlerce bekletiliyor! Elazığ’da asırlık gelenek tarlalara taşındı
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Güneşin altında saatlerce bekletiliyor! Elazığ’da asırlık gelenek tarlalara taşındı

07.11.2026 - 12:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ’da sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kırsal mahallelerde geleneksel pestil yapımı hız kazandı. Bağlardan toplanan üzümlerin şıraya dönüştürülüp bakır kazanlarda kaynatılmasının ardından hazırlanan ürünler, kurutulmak üzere açık alanlarda güneşin altına serildi.

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1Güneşin altında saatlerce bekletiliyor! Elazığ’da asırlık gelenek tarlalara taşındı

Elazığ'da bağbozumunun ardından başlayan geleneksel pestil yapımında üreticiler, açık alanlarda serim ve kurutma işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

2Güneşin altında saatlerce bekletiliyor! Elazığ’da asırlık gelenek tarlalara taşındı

Elazığ genelinde sonbahar mevsimiyle birlikte hız kazanan geleneksel pestil üretimi, kırsal mahallelerde ve köylerde tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Yörede uzun yıllardır sürdürülen geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünler, hava şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte kuruma evresine alındı.

3Güneşin altında saatlerce bekletiliyor! Elazığ’da asırlık gelenek tarlalara taşındı

Bağlardan toplanan üzümlerin sıkılmasıyla elde edilen şıralar, bakır kazanlarda kaynatılarak uygun kıvama getirildikten sonra özel bezler üzerine seriliyor. Serim işleminin ardından açık alanlarda güneş altında kurumaya bırakılan pestiller, günlük kontroller yapılarak toplanma aşamasına getiriliyor.

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