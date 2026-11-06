Ormandan toplayıp kilosu 80 liradan satıyorlar: Köylünün kazanç kapısı oldu, günde binlerce lira kazanıyorlar!

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Günde bazen bir, bazen bir buçuk ton mantar aldığını belirten Yanıkkaya, şöyle devam etti:"Bazen 02.00-03.00'lere kadar köyleri dolaşırız. Aşağı yukarı bir aydır mantar bolluğu var. Daha fazla da olabilir, kesilebilir de hava şartlarına göre. Ülkemizin her yerinde bol olduğu için fiyatlar biraz düşük.