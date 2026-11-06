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GündemOrmandan toplayıp kilosu 80 liradan satıyorlar: Köylünün kazanç kapısı oldu, günde binlerce lira kazanıyorlar!
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Ormandan toplayıp kilosu 80 liradan satıyorlar: Köylünün kazanç kapısı oldu, günde binlerce lira kazanıyorlar!

06.11.2026 - 12:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kastamonu’nun Küre Dağları eteklerinde iki yıllık aranın ardından başlayan mantar bereketi köylünün yüzünü güldürdü. Sabahın erken saatlerinde ormanın yolunu tutan vatandaşlar, günde 150 kiloya kadar topladıkları kanlıca ve bolet mantarlarını kilosu 80 liradan satarak aile bütçelerine dev katkı sağlıyor.

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1Ormandan toplayıp kilosu 80 liradan satıyorlar: Köylünün kazanç kapısı oldu, günde binlerce lira kazanıyorlar!

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde restoran işletmeciliği yapan Yanıkkaya, akşam saatlerinde minibüsüyle yola çıkarak köyleri ziyaret ediyor. Vatandaşların gün boyu ormandan topladığı mantarları satın alarak farklı illerdeki toptancılara gönderen Yanıkkaya, bölgede yaşayan vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor.Yanıkkaya, her akşam Küre Dağları'nın eteklerindeki köyleri ziyaret ederek vatandaşların topladığı mantarları aldığını söyledi.

2Ormandan toplayıp kilosu 80 liradan satıyorlar: Köylünün kazanç kapısı oldu, günde binlerce lira kazanıyorlar!

Günde bazen bir, bazen bir buçuk ton mantar aldığını belirten Yanıkkaya, şöyle devam etti:"Bazen 02.00-03.00'lere kadar köyleri dolaşırız. Aşağı yukarı bir aydır mantar bolluğu var. Daha fazla da olabilir, kesilebilir de hava şartlarına göre. Ülkemizin her yerinde bol olduğu için fiyatlar biraz düşük.

3Ormandan toplayıp kilosu 80 liradan satıyorlar: Köylünün kazanç kapısı oldu, günde binlerce lira kazanıyorlar!

Aldığım mantarları toptancılara ulaştırıyorum. İstanbul'da, büyük şehirlerimizde, iç pazarda satılıyor. Ben her türlü mantarı alıyorum, kanlıca, bolet, sığır dili, borazan, civciv bacağı gibi. İhracat yapan firmalara da gönderiyoruz."

4Ormandan toplayıp kilosu 80 liradan satıyorlar: Köylünün kazanç kapısı oldu, günde binlerce lira kazanıyorlar!

Fırıncık köyü sakinlerinden Sami Kaya, ormanlardan mantar topladıklarını dile getirerek, "Kır, bayır dolaşıyoruz. Havaya bağlı olarak her gün çıkmaya çalışıyoruz." dedi.Güler Kaya, gün boyu mantar aradıklarını vurgulayarak, "Sabah kalkıyoruz, kahvaltıyı yapar yapmaz ormana gidiyoruz. Ormanda eşimle mantar topluyoruz. Akşam mantarcı abi geliyor, alıyor. Her sene olmuyor ama bu sene çok mantar var. İki kişi günde 40 kiloya kadar mantar topladığımız oluyor." diye konuştu.

5Ormandan toplayıp kilosu 80 liradan satıyorlar: Köylünün kazanç kapısı oldu, günde binlerce lira kazanıyorlar!

Akdivan köyünde yaşayan Kenan Sipahi de genelde kanlıca mantarı topladığına işaret ederek, şunları anlattı:"Bu Allah'ın verdiği bir lütuf, köylüye de bir kazanç. Her türlü yemeği yapılabilir. Günde ortalama 100-120 kilogram topluyoruz, bazen 150 kilogramı buluyor. Gelip alıyorlar, köylü için çok güzel bir kazanç oluyor."

6Ormandan toplayıp kilosu 80 liradan satıyorlar: Köylünün kazanç kapısı oldu, günde binlerce lira kazanıyorlar!

Halil Sipahi de mantarın bölge için gelir kaynağı olduğunu belirterek, "İki sene mantar olmamıştı ama bu sene bol. Kanlıca mantarı zamanında toplarsan lezzetli bir mantardır." değerlendirmesinde bulundu.

7Ormandan toplayıp kilosu 80 liradan satıyorlar: Köylünün kazanç kapısı oldu, günde binlerce lira kazanıyorlar!

Hikmet Dana da kardeşiyle saat 10.00 gibi mantar toplamaya çıktığını dile getirerek, "Günde yaklaşık 10 saatte 80 kilo mantar topladık. Kilosu 70-80 liraya satıyoruz. Toplamak için başka ilçelerden gelenler de var." diye konuştu.

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