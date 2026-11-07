Muğla'da ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yakacak odun desteğiyle hem çevreye hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yanında olmaya ve onların yaşamını kolaylaştıran hizmetleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.