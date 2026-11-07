Düzce'de korkunç cinayet! Ormanlık alana çağırıp katletti: Cinayeti böyle itiraf etti
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 17 yaşındaki Ahmet Kırlak, aralarında husumet bulunan 16 yaşındaki A.İ.U. tarafından ormanlık alana çağrılarak tüfekle vuruldu. Olayın ardından suç aletiyle birlikte evinde yakalanan şüpheli, emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf ederek korkunç olayı tek tek anlattı. İşte detaylar...
kaynak olarak ekleyin
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Ahmet Kırlak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki A.İ.U., aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Ahmet Kırlak’ı Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yongalık mevkisindeki ormanlık alana çağırdı.İddiaya göre A.İ.U., burada yanında bulunan tüfekle Ahmet Kırlak’a ateş açtı. Tüfekli saldırı sonucu 17 yaşındaki Kırlak hayatını kaybederken, şüpheli cesedi ormanlık alanda bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Olaydan haberdar olan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla 16 yaşındaki A.İ.U., evinde suçta kullandığı belirtilen tüfekle birlikte gözaltına alındı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. A.İ.U.’nun ifadesinde, Ahmet Kırlak ile aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle kendisini ormanlık alana çağırdığını ve tüfekle vurduktan sonra cesedini olay yerinde bıraktığını söylediği belirtildi. Şüphelinin daha sonra arkadaşlarıyla buluşarak yaşananları anlattığını da ifade ettiği öğrenildi.
Henüz 17 yaşında olan Ahmet Kırlak’ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.