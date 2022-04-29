Üniversitede 'kadro' kavgası! Taciz, tehdit ve hakaret...

Prof. Dr. Kerim Sinan Alçın, özel bir üniversitenin İktisat Bölümü’nde görev yaparken, araştırma görevlisi Berrak Köten’le birlikte çalıştı. Kerim Sinan Alçın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesine göre; Berrak Köten doçentlik kadrosu almasına yardımcı olması için kendisinden ricada bulundu. Bu isteği olumsuz sonuçlanınca da tacizlere başladı. Kerim Sinan Alçın’ın iddiasına göre, kendisini sürekli telefonla arayan Berrak Köten, maddi ve manevi baskıda bulundu.

AİLE HAYATIM ETKİLENDİ

Berrak Köten’in bu tacizleri nedeniyle Prof. Dr. Alçın’ın aile ve meslek hayatının olumsuz etkilendiğinin anlatıldığı dilekçede şöyle denildi:

“Berrak Köten kendi telefonundan sürekli Taciz mesajları göndermekte, başka hesaplardan da asılsız suçlamalarda ve iftiralarda bulunarak müvekkile Tehdit mailleri atmaktadır. Müvekkili okul çevresinde rezil edeceğini söyleyen Berrak Köten’in bu davranışı sonunda Üniversite rektörüne kadar ulaşmıştır.

Olayın ardından Berrak Köten’in işine son verilmiş, müvekkilin de kariyeri bu nedenle olumsuz etkilenmiştir. Ancak bu eylemlerine son vermeyen Berrak Köten, bu defa müvekkilin eşini ve ailesini tehdit etmeye başlamıştır.

Müvekkile ve ailesine zarar veren Berrak Köten’in bu eylemleri hastalıklı bir hale gelmiştir. Müvekkile manevi şiddetini devam ettiren Berrak Köten, hakâret ve tehditlerine devam etmektedir. Cezalandırılmasını istiyoruz.” (Hürriyet)