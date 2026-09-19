Ağrı Hayvan Borsası şap hastalığı nedeniyle 30 gün süreyle kapatıldı

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Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle tedbirlerin artırıldığını açıkladı. İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun 2026/09 numaralı kararı doğrultusunda bir dizi önlem alındı.

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İl Hayvan Borsası’nın 18 Ekim tarihinden itibaren 30 gün süreyle kapatılmasına karar verildi. Hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla koruma ve gözetim bölgesi ilan edilen, karantina altındaki köylerden başka işletmelere veya hayvan borsasına yönelik tüm hayvan hareketleri de geçici olarak durduruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yetiştiricilerin karantina kurallarına ve uygulanan biyogüvenlik tedbirlerine hassasiyetle uymaları istendi.