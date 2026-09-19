Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
19.09.2026 - 18:34Güncellenme Tarihi:
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişelerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle havalimanı yönünde 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatıldı.
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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerinin İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 4 araç, gişe girişinde zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.
Havalimanı yönünde 2 gişe kapandı
Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde hizmet veren 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatıldı. Araçlar, diğer gişelere yönlendirildi. Bölgede hafif trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla bulundukları noktadan kaldırılmasının ardından kapatılan gişelerin yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.