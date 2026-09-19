Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

19.09.2026 - 18:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

ABONE OL

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişelerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle havalimanı yönünde 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerinin İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 4 araç, gişe girişinde zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Edirne Gastronomi Festivali'nde ilginç deney: Beyaz peynirli baklava ziyaretçilerin beğenisine sunuldu!
Edirne Gastronomi Festivali'nde ilginç deney: Beyaz peynirli baklava ziyaretçilerin beğenisine sunuldu!

Havalimanı yönünde 2 gişe kapandı

Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde hizmet veren 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatıldı. Araçlar, diğer gişelere yönlendirildi. Bölgede hafif trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla bulundukları noktadan kaldırılmasının ardından kapatılan gişelerin yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

İLGİLİ HABER

Balıkesir’de tarlalar yeşerecek! Çiftçiye yüzde 75 hibeli dağıtıldı
Balıkesir’de tarlalar yeşerecek! Çiftçiye yüzde 75 hibeli dağıtıldı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

El frenini çekmediği aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
#Gündem

El frenini çekmediği aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Ağrı Hayvan Borsası şap hastalığı nedeniyle 30 gün süreyle kapatıldı
#Gündem

Ağrı Hayvan Borsası şap hastalığı nedeniyle 30 gün süreyle kapatıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
#Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı