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Edirne Gastronomi Festivali'nde ilginç deney: Beyaz peynirli baklava ziyaretçilerin beğenisine sunuldu!

19.09.2026 - 17:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Edirne Valiliğince düzenlenen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordine edilen "Topraktan Sofraya Edirne 3. Gastronomi Festivali", Edirne Millet Bahçesi'nde renkli etkinliklerle devam ediyor. Kentin gastronomi değerlerinin tanıtıldığı festivalde, beyaz peynir, incir ve Edirne ceviziyle hazırlanan yenilikçi baklava ziyaretçilere ikram edildi.

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1Edirne Gastronomi Festivali'nde ilginç deney: Beyaz peynirli baklava ziyaretçilerin beğenisine sunuldu!

Edirne'de düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne 3. Gastronomi Festivali"nde beyaz peynir kullanılarak hazırlanan baklava ziyaretçilere ikram edildi.

Edirne Valiliğince düzenlenen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordine edilen festival, Edirne Millet Bahçesi'nde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kentin gastronomi değerlerinin tanıtılması, yöresel ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve Edirne mutfağının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla düzenlenen festivalde, şefler tarafından yöresel ürünlerle farklı lezzetler hazırlandı.

2Edirne Gastronomi Festivali'nde ilginç deney: Beyaz peynirli baklava ziyaretçilerin beğenisine sunuldu!

Festivalin dikkati çeken lezzetlerinden biri beyaz peynir kullanılarak hazırlanan baklava oldu. Edirne beyaz peyniri, incir ve Edirne ceviziyle hazırlanan baklava, pişirilip şerbetlendikten sonra ziyaretçilere ikram edildi.

Şef Muhittin Fidan, peynirli baklavayı hazırlarken önce börekten yola çıktıklarını, ardından farklı bir tat ortaya çıkarmak amacıyla baklavayı denediklerini belirtti.

3Edirne Gastronomi Festivali'nde ilginç deney: Beyaz peynirli baklava ziyaretçilerin beğenisine sunuldu!

Peynir ile tatlıyı bir araya getirdiklerini aktaran Fidan, "Biz beyaz peynirli baklava yaparken 'çığır açtık' diyelim. Börekle yola çıktık aslında. Sonra dedik, 'baklava neden olmasın?' Buna 'şerbet koyalım, bunun içerisine bir şeyler ekleyelim' derken ortaya beyaz peynirli, tatlı-tuzlu dengesini sağladığımız bir baklava çıktı." dedi.

İlk başta beyaz peynirin baklavada kullanılmasına yönelik önyargı olduğunu ifade eden Fidan, tatlıyı deneyenlerin tatlı ve tuzlu arasındaki dengeyi beğendiğini söyledi.

Şef Ufuk Evrim Karadağ da farklı bir lezzet ortaya çıkarmak için deneme ve araştırmanın önemli olduğunu belirtti.

4Edirne Gastronomi Festivali'nde ilginç deney: Beyaz peynirli baklava ziyaretçilerin beğenisine sunuldu!

Peynirli baklavanın hazırlık sürecinde farklı malzemeleri bir araya getirdiklerini anlatan Karadağ, "Aslında biraz deneme yanılma, biraz da okuyarak araştırmak gerekiyor. İnterneti kullanarak araştırmak, malzeme alıp evde denemek ve yakın çevreye tattırmak gerekiyor. Denemek lazım, deneyerek, tattırarak aslında bu işin olayı o. Bu baklava aslında böyle çıktı karşımıza." ifadelerini kullandı.

Börekten farklı bir ürün ortaya çıkarmak amacıyla baklavayı denediklerini dile getiren Karadağ, beyaz peyniri tatlandırmak için incir kullandıklarını ve Edirne cevizi de eklediklerini kaydetti.

Ayrıca Meriç Nehri'nden tutulan yayın balığı da usta şefler tarafından pişirilerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival, şeflerin yemek sunumları, yöresel ürün tanıtımları ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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