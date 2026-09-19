Edirne Gastronomi Festivali'nde ilginç deney: Beyaz peynirli baklava ziyaretçilerin beğenisine sunuldu!

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Peynirli baklavanın hazırlık sürecinde farklı malzemeleri bir araya getirdiklerini anlatan Karadağ, "Aslında biraz deneme yanılma, biraz da okuyarak araştırmak gerekiyor. İnterneti kullanarak araştırmak, malzeme alıp evde denemek ve yakın çevreye tattırmak gerekiyor. Denemek lazım, deneyerek, tattırarak aslında bu işin olayı o. Bu baklava aslında böyle çıktı karşımıza." ifadelerini kullandı.



Börekten farklı bir ürün ortaya çıkarmak amacıyla baklavayı denediklerini dile getiren Karadağ, beyaz peyniri tatlandırmak için incir kullandıklarını ve Edirne cevizi de eklediklerini kaydetti.



Ayrıca Meriç Nehri'nden tutulan yayın balığı da usta şefler tarafından pişirilerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Festival, şeflerin yemek sunumları, yöresel ürün tanıtımları ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.