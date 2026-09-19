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GündemBalıkesir’de tarlalar yeşerecek! Çiftçiye yüzde 75 hibeli dağıtıldı
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Balıkesir’de tarlalar yeşerecek! Çiftçiye yüzde 75 hibeli dağıtıldı

19.09.2026 - 17:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde üreticilere yönelik destek kapsamında 300 bin 300 adet marul fidesi dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının TAKE projesi kapsamında verilen fidelerin yüzde 75’i hibe olarak karşılanırken, destekle seracılığın ve üretimin artırılması hedefleniyor.

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1Balıkesir’de tarlalar yeşerecek! Çiftçiye yüzde 75 hibeli dağıtıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, seracılık her geçen gün gelişirken, seracılara devlet destekleri de devam ediyor.

2Balıkesir’de tarlalar yeşerecek! Çiftçiye yüzde 75 hibeli dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi kapsamında Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Seralar Marul Fidesiyle Destekleniyor Projesi ile üreticilere %75 hibeli 300 bin 300 adet marul fidesi dağıtıldı.

3Balıkesir’de tarlalar yeşerecek! Çiftçiye yüzde 75 hibeli dağıtıldı

Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü alanında düzenlenen marul fidesi dağıtım programına, İlçe Müdürü Kezban Köse ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ve üreticiler katıldı.

4Balıkesir’de tarlalar yeşerecek! Çiftçiye yüzde 75 hibeli dağıtıldı

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklama da," Dağıtılan fidelerin üreticilerimize hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu. Toprağı bereketle buluşturan, üretime değer katan tüm çiftçilerimizi desteklemek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" sözlerine yer verildi.

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