Balıkesir’de tarlalar yeşerecek! Çiftçiye yüzde 75 hibeli dağıtıldı

4

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklama da," Dağıtılan fidelerin üreticilerimize hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu. Toprağı bereketle buluşturan, üretime değer katan tüm çiftçilerimizi desteklemek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" sözlerine yer verildi.