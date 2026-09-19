Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEmekli olduktan sonra hayatı değişti! Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin her yerine satış yapıyor
HaberlerGündem Haberleri Emekli olduktan sonra hayatı değişti! Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin her yerine satış yapıyor

Emekli olduktan sonra hayatı değişti! Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin her yerine satış yapıyor

19.09.2026 - 14:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yaklaşık 10 yıl önce hobi ve terapi amacıyla gümüş işlemeciliğine başlayan Dilek Altay, aldığı özel eğitimin ardından çalışmalarını geliştirerek kendi atölyelerini kurdu. İstanbul ve Düzce'deki atölyelerinde telkari ve çeşitli takılar üreten Altay, Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'ndaki dükkanının yanı sıra sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Emekli olduktan sonra hayatı değişti! Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin her yerine satış yapıyor

10 yıl önce hobi olarak gümüş işlemeciliğine başlayan Dilek Altay, zaman içerisinde kendisini geliştirerek çalışmalarını mesleğe dönüştürdü. İstanbul ve Düzce'de atölyeleri bulunan Altay, hazırladığı telkari ve çeşitli takıları Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'ndaki dükkanında ve sosyal medya üzerinden satışa sunuyor.

2Emekli olduktan sonra hayatı değişti! Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin her yerine satış yapıyor

Aslen İstanbullu olduğunu, eşinin ise Akçakocalı olduğunu belirten Altay, havaalanından emekli olduktan sonra gümüş işlemeciliğine yöneldiğini söyledi. Altay, "Aslen İstanbul'luyum, eşim Akçakocalı. Ben bu işi 10 senedir yapıyorum. Gümüş işleme işi yapıyorum. Gravür olarak alıp ocaklarda mikron mikron yaptırıyorum. Sonra atölyemde işlem yapıyorum. Telkari yapıyorum. Normal takı yapıyorum. Sipariş alıyorum. Eşimin kökeni burası. Havaalanında çalışıyordum. Oradan emekli oldum" dedi.

3Emekli olduktan sonra hayatı değişti! Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin her yerine satış yapıyor

"TERAPİ OLARAK BAŞLADIM"

Gümüş işlemeciliğine ilk olarak hobi amacıyla başladığını anlatan Altay, bu alanda devlet sanatçısı olan bir hocadan özel ders aldığını belirtti.

4Emekli olduktan sonra hayatı değişti! Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin her yerine satış yapıyor

Zamanla çalışmalarını ilerlettiğini ve küçük bir dükkan açtığını ifade eden Altay, yaptığı satışlarla aile ekonomisine de katkı sağladığını söyledi. Altay, "10 sene önce hobi olarak başladım bu duruma. Devlet sanatçısı olan bir hocadan özel ders aldım. Terapi olarak başladım. Büyütünce böyle küçük bir dükkan açtım. Bu ürünlerden satış yaptıkça ev ekonomisine de katkı veriyoruz. Burada satış yaptıkça farklı işlemler yapabiliyorum" diye konuştu.

5Emekli olduktan sonra hayatı değişti! Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin her yerine satış yapıyor

TARİHİ MAHALLE PAZARI'NDA DÜKKAN AÇTI

Gümüşün maliyetli bir ürün olduğunu ifade eden Altay, Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı ile yolunun nasıl kesiştiğini de anlattı. Pazarı gezerken gördüğünü ve ardından dernek başkanıyla görüştüğünü belirten Altay, geçen yıl küçük bir stantta başladığı satışlarına bu yıl açtığı dükkanda devam ettiğini söyledi. Altay, "Gümüş biraz pahalı bir ürün. Gümüşü seven var, gelip hemen beni bulabiliyorlar. Tarihi Mahalle Pazarı'nı ise gezerken gördüm. Dernek başkanına durumumu anlattım. Geçen sene küçük bir stantta çalıştım. Bu sene böyle bir dükkan açtım" ifadelerini kullandı.

6Emekli olduktan sonra hayatı değişti! Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin her yerine satış yapıyor

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN SİPARİŞ ALIYOR

Üretimini İstanbul ve Düzce'de bulunan atölyelerinde gerçekleştirdiğini kaydeden Altay, ürünlerini hem Akçakoca'daki dükkanında hem de sosyal medya üzerinden müşterileriyle buluşturduğunu söyledi. Altay, "Sosyal medya üzerinden satış yapıyorum. İstanbul'da ve Düzce'de atölyelerim var. Oralarda yapıp buralarda satıyorum. Hem sosyal medya üzerinden hem de burada görenlere ürün satışı yapıyorum. Geçtiğimiz günlerde Ankara'dan bir grup geldi, bileklik istediler. Hepsine yapıp gönderdim. Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor" dedi.

7Emekli olduktan sonra hayatı değişti! Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin her yerine satış yapıyor

 

 



 



 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi