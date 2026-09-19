Emekli olduktan sonra hayatı değişti! Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin her yerine satış yapıyor

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Gümüşün maliyetli bir ürün olduğunu ifade eden Altay, Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı ile yolunun nasıl kesiştiğini de anlattı. Pazarı gezerken gördüğünü ve ardından dernek başkanıyla görüştüğünü belirten Altay, geçen yıl küçük bir stantta başladığı satışlarına bu yıl açtığı dükkanda devam ettiğini söyledi. Altay, "Gümüş biraz pahalı bir ürün. Gümüşü seven var, gelip hemen beni bulabiliyorlar. Tarihi Mahalle Pazarı'nı ise gezerken gördüm. Dernek başkanına durumumu anlattım. Geçen sene küçük bir stantta çalıştım. Bu sene böyle bir dükkan açtım" ifadelerini kullandı.