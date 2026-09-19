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Yozgat'ta 2 saatlik sağanak yağış sonrası hayat durdu! Tarım arazileri, bahçeler ve evler zarar sular altında kaldı

19.09.2026 - 17:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Yaklaşık 2 saat süren yoğun yağışın ardından köyde tarım arazileri, bahçeler ve bazı evler sel sularından zarar görürken, köyün merkez camisinin alt katını da su bastı. Sel nedeniyle köy yolunda seyir halinde bulunan bir beton mikseri şarampole devrildi.

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1Yozgat'ta 2 saatlik sağanak yağış sonrası hayat durdu! Tarım arazileri, bahçeler ve evler zarar sular altında kaldı

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Kuzayca köyünde dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, kısa sürede sele dönüştü.

Şiddetli yağış nedeniyle köy içerisindeki bazı yollar ve kaldırımlar zarar görürken, bahçe duvarları yıkıldı, tarım arazileri ve tarım ekipmanları sel sularının altında kaldı.

2Yozgat'ta 2 saatlik sağanak yağış sonrası hayat durdu! Tarım arazileri, bahçeler ve evler zarar sular altında kaldı

KÖYÜN MERKEZ CAMİSİNİN ALT KATINI SU BASTI

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Selden köyün merkez camisinin alt katı da etkilendi. Caminin morg ve kadınlar Kur’an kursunun bulunduğu bölümlere sel suları doldu. Vatandaşlar camide biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken, selin ardından geride kalan çamur ve balçığın temizlenmesi için yetkililerden destek istendi.

3Yozgat'ta 2 saatlik sağanak yağış sonrası hayat durdu! Tarım arazileri, bahçeler ve evler zarar sular altında kaldı

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Sel sularının tahliyesine yardım eden Yalçın Dursun, köyün yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bize bir yardım lazım. Bize bir destek lazım. Burayı temizleyebilmemiz için buranın suyunu siz çektirir, atarız ama ondan sonra çamuru, milek içindeki eşyalar berbat oldu, nasıl olacak? Yani görevlilerin, yetkililerin lütfen buraya ilgilenmeleri, bakmaları, bir gelip bakmaları lazım." dedi.

4Yozgat'ta 2 saatlik sağanak yağış sonrası hayat durdu! Tarım arazileri, bahçeler ve evler zarar sular altında kaldı

"BÜTÜN EKİPMANLARIMIZI, EVİMİZİ, BAHÇE DUVARLARIMIZI YERLE BİR ETTİ"

Sel nedeniyle tarım ekipmanları ve yaşam alanlarının zarar gördüğünü belirten Mehmet Karaca ise yaşanan mağduriyeti anlattı.

Karaca, "Kuzayca köyü vatandaşlarındanım. İki saatlik yağan yağmurla meydana gelen doğal afet bizim bütün ekipmanlarımızı, evimizi, bahçe duvarlarımızı tamamen yerle bir etti. Mevcut yaşam alanlarımızı sel bastı. Mağduruz." ifadelerini kullandı.

5Yozgat'ta 2 saatlik sağanak yağış sonrası hayat durdu! Tarım arazileri, bahçeler ve evler zarar sular altında kaldı

"EVLERİMİZİ İYİ KÖTÜ KENDİMİZ TEMİZLERİZ AMA CAMİYE DEVLETİN EL ATMASINI İSTİYORUZ"

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Köy sakinleri, selin ardından özellikle caminin temizlenmesi ve hasarların giderilmesi için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

6Yozgat'ta 2 saatlik sağanak yağış sonrası hayat durdu! Tarım arazileri, bahçeler ve evler zarar sular altında kaldı

Köy sakinlerinden biri, "Burada dün ikiden beri yoğun yağış oldu ve afet oldu. Burası merkez camimiz, köyümüzün camisi. Camimizin içi, morg ve bayanlar Kur’an kursunun içi su oldu. Bir de tır devrilmesi oldu. Ondan sonra arazi yolları tüm berbat oldu. Kaldırım taşları falan yerinden söküldü. Duvarlar uçtu. Yani bu camiye biz daha önem veriyoruz. Çünkü evimizi iyi kötü kendimiz temizleriz ama devletin bu camiye el atmasını istiyoruz." diye konuştu.

7Yozgat'ta 2 saatlik sağanak yağış sonrası hayat durdu! Tarım arazileri, bahçeler ve evler zarar sular altında kaldı

Köy sakinleri, selin ardından hasar tespit çalışmalarının yapılmasını ve zarar gören yaşam alanları, tarım arazileri, ekipmanlar ve caminin temizlenerek yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için yetkililerden destek bekliyor.

8Yozgat'ta 2 saatlik sağanak yağış sonrası hayat durdu! Tarım arazileri, bahçeler ve evler zarar sular altında kaldı

BETON MİKSERİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Öte yandan sağanak yağışın ardından köy yolunda seyir halinde bulunan bir beton mikseri de kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sel sularının etkisiyle köy yollarında da hasar meydana gelirken, bazı kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü ve arazi yollarının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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