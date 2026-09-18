Hızlı tren yolculuğunda liste değişti: 5 YHT hattı çıkarıldı, 47 hat için yeni karar
Demiryolu yolcu taşımacılığında yeni dönem başladı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı yapılacak hatlar yeniden belirlendi. Daha önce listede bulunan 5 yüksek hızlı tren hattı kapsamdan çıkarılırken, 13 ana hat ve 34 bölgesel hat için yeni liste yayımlandı. Gaziantep'teki bölgesel tren güzergâhında da değişikliğe gidildi.
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Türkiye'de demiryolu yolcu taşımacılığına ilişkin yeni karar yürürlüğe girdi. 18 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemede en dikkat çekici değişiklik yüksek hızlı tren hatlarında yaşandı. Önceki kararda yer alan 5 YHT hattı yeni listeden çıkarıldı. 2025 yılında yayımlanan kararda 5 yüksek hızlı tren, 13 ana hat ve 34 bölgesel hat olmak üzere toplam 52 hat bulunuyordu. Yeni kararla sayı 47'ye düşürüldü. Ana hatların tamamı listedeki yerini korurken bölgesel hatlar arasında da bir güzergâh değişikliği yapıldı.
5 YHT HATTI LİSTEDEN ÇIKARILDI! İŞTE O GÜZERGÂHLAR
31 Ocak 2025 tarihli ve 9502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamına alınan beş yüksek hızlı tren hattı, yeni kararda yer almadı.
Kapsamdan çıkarılan YHT hatları şöyle:
Ankara–Eskişehir
Ankara–Karaman
Ankara–Konya
Ankara–Sivas
Eskişehir–Söğütlüçeşme
Böylece söz konusu beş güzergâhın kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki statüsü değişmiş oldu.
DEMİRYOLLARINDA 47 HAT İÇİN YENİ LİSTE
18 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararın ekindeki tabloda, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek 47 demiryolu hattı iki ayrı grupta sıralandı.Yeni listenin 13'ünü ana hatlar, 34'ünü ise bölgesel hatlar oluşturuyor.
Kararla birlikte Ankara'dan Kars, Kurtalan, Tatvan ve Malatya'ya uzanan güzergâhlar ile Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'deki çok sayıda demiryolu hattının kapsamdaki yeri korundu.
ANKARA–KARS, ANKARA–HALKALI VE ANKARA–TATVAN LİSTEDE
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı yapılacak 13 ana hat şöyle belirlendi:
Ankara–Basmane -823 km
Ankara–Halkalı - 593 km
Ankara–Kars - 1.360 km
Ankara–Kurtalan - 1.264 km
Ankara–Malatya - 852 km
Ankara–Tatvan - 1.315 km
Basmane–Eskişehir - 570 km
Denizli–Eskişehir - 444 km
Elazığ–Adana - 510 km
Isparta–Basmane - 475 km
Konya–Adana - 370 km
Konya–Basmane - 688 km
Sivas–Samsun - 401 km
Resmî Gazete'deki mesafe bilgilerine göre ana hatlar arasında en uzun güzergâh, 1.360 kilometreyle Ankara–Kars oldu. Bu hattı 1.315 kilometreyle Ankara–Tatvan ve 1.264 kilometreyle Ankara–Kurtalan takip etti.
GAZİANTEP'TE BÖLGESEL TREN HATTI DEĞİŞTİ
Yeni kararda bölgesel hatların sayısı 34 olarak korundu. Ancak güzergâhlardan birinde değişiklik yapıldı.Önceki listede bulunan Gaziantep–Nizip hattının yerini Gaziantep–Karkamış hattı aldı.Yeni listede Gaziantep–Karkamış güzergâhının uzunluğu 90 kilometre olarak gösterildi.Bölgesel hatlar arasında Eskişehir'i ilgilendiren Afyonkarahisar–Eskişehir, Eskişehir–Kütahya ve Eskişehir–Tavşanlı güzergâhları da yerini korudu.
ESKİŞEHİR, İZMİR VE ANKARA'YI İLGİLENDİREN HATLAR DA BELİRLENDİ
Yeni karar kapsamında Eskişehir bağlantılı üç bölgesel hattın mesafeleri de açıklandı.Afyonkarahisar–Eskişehir hattı 181 kilometre, Eskişehir–Kütahya hattı 77 kilometre, Eskişehir–Tavşanlı hattı ise 127 kilometre olarak listelendi.İzmir Basmane çıkışlı Alaşehir, Nazilli, Bandırma, Denizli, Ödemiş, Söke, Tire ve Uşak hatları da bölgesel taşımacılık kapsamında yer aldı.Ankara–Polatlı, Konya–Karaman, Kütahya–Balıkesir, Samsun–Amasya, Sivas–Malatya, Zonguldak–Karabük ve Zonguldak–Gökçebey güzergâhları da yeni listede bulunuyor.Kararın ekinde bütün hatların güzergâhları ve kilometre bilgileri ayrı ayrı gösterildi.
KAMU HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDAKİ HATLAR NASIL BELİRLENİYOR?
Demiryolu yolcu taşımacılığında kamu hizmeti yükümlülüğü, ticari koşullarda sunulamayan ancak ulaşım ihtiyacı nedeniyle kamu hizmeti olarak verilmesi öngörülen yolcu taşımacılığı hizmetlerinin sözleşme ve kamu desteği çerçevesinde yürütülmesine dayanıyor.Bu hizmetler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinden ayrılan ödenekler kullanılabiliyor.18 Eylül'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile bu mekanizma kapsamında yer alacak demiryolu hatlarının listesi yeniden düzenlendi.17 Eylül 2026 tarihinde alınan 11800 sayılı karar, 18 Eylül 2026 tarihli ve 33374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.