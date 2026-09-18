Hızlı tren yolculuğunda liste değişti: 5 YHT hattı çıkarıldı, 47 hat için yeni karar

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ESKİŞEHİR, İZMİR VE ANKARA'YI İLGİLENDİREN HATLAR DA BELİRLENDİ

Yeni karar kapsamında Eskişehir bağlantılı üç bölgesel hattın mesafeleri de açıklandı.Afyonkarahisar–Eskişehir hattı 181 kilometre, Eskişehir–Kütahya hattı 77 kilometre, Eskişehir–Tavşanlı hattı ise 127 kilometre olarak listelendi.İzmir Basmane çıkışlı Alaşehir, Nazilli, Bandırma, Denizli, Ödemiş, Söke, Tire ve Uşak hatları da bölgesel taşımacılık kapsamında yer aldı.Ankara–Polatlı, Konya–Karaman, Kütahya–Balıkesir, Samsun–Amasya, Sivas–Malatya, Zonguldak–Karabük ve Zonguldak–Gökçebey güzergâhları da yeni listede bulunuyor.Kararın ekinde bütün hatların güzergâhları ve kilometre bilgileri ayrı ayrı gösterildi.