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Refüje çarpan otomobil şarampole devrildi

19.09.2026 - 21:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)

Refüje çarpan otomobil şarampole devrildi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde refüje çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Yavuz Selim Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.A.Ş.'nin kontrolünü kaybettiği 51 AK 670 plakalı otomobil, refüje çarpıp şarampole devrildi.

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Çevredilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan N.T. ve H.E.Ö., itfaiye erlerince araçtan çıkarıldı. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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