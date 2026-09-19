İnşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi

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Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Toprak altında kalan 1 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, bir kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.