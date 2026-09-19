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İnşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi

19.09.2026 - 21:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

İnşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi

Büyükçekmece'de bir sitenin içerisindeki inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiden biri kurtarılırken, diğer kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Toprak altında kalan 1 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, bir kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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