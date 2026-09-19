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Mustafa Varank, vatandaşlara börek ikram ederken Özgür Özel'e cevap verdi

19.09.2026 - 20:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa ziyareti sırasında kendisine börek ikram eden bir kadını, “Burada börek mi yiyeceğim? Burada olacak iş mi? Tövbe tövbe.” diyerek terslemesine AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tan yanıt gecikmedi. 5’inci Bursa Uluslararası Gastronomi Festivaline katılanlara börek ikram eden Varank, “Böreği yemek ona nasip olmadı. Herkese Bursa’nın lezzetlerini tatmak nasip olmaz.” dedi.

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TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Yeni Parti Genel Başkanı Özel’in Bursa programında elinde börek tepsisiyle gelen bir kadına, “Burada börek mi yiyeceğim? Burada olacak iş mi? Tövbe tövbe.” diyerek karşılık vermesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mustafa Varank, vatandaşlara börek ikram ederken Özgür Özele cevap verdi

GASTRO CEVAP!

Özel’in Bursa ziyaretinin ertesi günü ise TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 5’inci Bursa Uluslararası Gastronomi Festivaline katıldı. Festivalde stantları ziyaret eden Varank, vatandaşlara börek ikram ederek Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e cevap verdi.

Mustafa Varank, vatandaşlara börek ikram ederken Özgür Özele cevap verdi

“AZARLAR GİBİ”

Özel’in kendisine börek ikram etmek isteyen kadını terslediğini ve iteklediğini anımsatan Varank, “Ben görüntüleri izledim. O geri çevirmenin biraz ötesindeydi maalesef. Adeta vatandaşı azarlar gibi, itiş kakışla, ikramda bulunan bir vatandaşa öyle davranmak... Daha sonra sizler de izlemişsinizdir, soru soran bir vatandaşa 'Allah kahretsin' diyerek bela okumak, aslında bir siyasetçinin yapmaması gereken işler.” dedi.

Mustafa Varank, vatandaşlara börek ikram ederken Özgür Özele cevap verdi

“FİGÜRANLAR OLMAYINCA…”

Kendisinin de o görüntülerden rahatsız olduğunu dile getiren Varank, “Eskisi de yenisi de siyasette rol yaparak bir yerlere gelmeye çalışan arkadaşlar. Figüranlar, senaryo olmayınca, senaryonun haricinde bir vatandaş yanlarına yaklaştığında gerçek yüzlerini hemen ortaya çıkarmış oluyorlar.” diye konuştu. 

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Mustafa Varank, vatandaşlara börek ikram ederken Özgür Özele cevap verdi

“HERKESE NASİP OLMAZ”

Varank, siyasette samimiyetin önemine işaret ederek “Vatandaşların tabii ki soruları olacak, size ikramda bulunmak isteyecekler. Vatandaşla nasıl konuşulması gerektiğini, nasıl vatandaşla hemhal olunması gerektiğini bilmek gerekiyor. Ben üzüldüğümü özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii böreği yemek ona nasip olmadı ama burada birçok vatandaşımız Bursa'nın lezzetlerini tatmış oldu. Herkese Bursa'nın lezzetlerini tatmak nasip olmaz.” dedi.

Mustafa Varank, vatandaşlara börek ikram ederken Özgür Özele cevap verdi

“TALİHSİZ BURSASPOR AÇIKLAMASI”

Özgür Özel’in, “Bursaspor’u bu noktaya getiren Mustafa Bozbey’dir, AK Parti üstüne konmaya çalışıyor. Varank hazıra konmak için uğraşıyor.” açıklamasının hatırlatılması üzerine Mustafa Varank, “Gerçekten o açıklama da çok talihsiz. Özgür Özel gibi insanlar bu birlik beraberliği bozamazlar. Biz Bursaspor’un şampiyon olması için Süper Lig’e çıkması için yine bütün şehirle, muhalefetiyle, iktidarıyla çalışmaya devam edeceğiz.” yanıtı verdi.

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Mustafa Varank, vatandaşlara börek ikram ederken Özgür Özele cevap verdi

“FUTBOLCULARA BÜYÜK HAKSIZLIK”

Varank, en büyük haksızlığın Bursasporlu taraftarlara yapıldığını vurgulayarak “İş dünyası çok büyük destek veriyor. Onlara haksızlık yapılıyor. Sahada ter döken futbolcularımıza haksızlık yapılıyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen inşallah hedefimiz şampiyonluk ve süper lig. Bursaspor bunu hak ediyor.” dedi.

Mustafa Varank, vatandaşlara börek ikram ederken Özgür Özele cevap verdi

“FUTBOLU MEZE EDİYOR”

Bursaspor’un tüm Bursa’nın ortak değeri olduğunun altını çizen Varank, şöyle devam etti:

Bursaspor’u böyle ucuz, siyasi konulara meze etmek, Bursaspor’a yapılabilecek en büyük kötülüktür. Futbol takımlarının iyi günleri de kötü günleri de olabilir. Şu anda Enes Çelik Başkanımızla birlikte güzel bir hava yakaladık. Hedefimiz süper lige çıkabilmek. Ama bu işin içerisinde muhalefetiyle, iktidarıyla herkesin bir katkısı var. Herkes bu işe destek vermeye çalışıyor. Ama götürüp de bu işi, bir partinin, bir kişinin konusu yapmak; Bursaspor’a ve Bursa’ya yapılacak en büyük haksızlık.

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