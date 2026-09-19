Akçakoca'da manav mutfağının coğrafi işaretli asırlık lezzeti kadın dayanışmasıyla yaşatılıyor

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Mahalledeki kadınlarla bir araya gelerek işe başladıklarını anlatan Yağlıoğlu, "Bir bahçede buluştuk. Herkes evinde bir şeyler yaptı. Melengücceği tatlısı, Laz böreği getirdiler. Biz de mancarlı pide yaptık, ikram ettik ve beğenildi. Sonra karar verdik ve herkes evinin önünde yapmaya başladı. Biz de bahçede başladık ilk önce. Burada 5 kişi çalışıyoruz. Birimiz hamuru açıyor, birimiz pişiriyor, birimiz servis yapıyor. Tam 12 sene oldu, bundan sonra da inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.