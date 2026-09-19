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Kavşakta iki ticari taksi çarpıştı 2 kişi yaralandı

19.09.2026 - 22:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAMSUN (İHA)

Kavşakta iki ticari taksi çarpıştı 2 kişi yaralandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde iki ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

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Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı’nın kesiştiği Cumhuriyet Dış Kavşak’ta saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah C. idaresindeki 55 T 0155 plakalı taksi ile Alihan S.'nin kullandığı 55 T 0162 plakalı taksi çarpıştı.

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Kazada yaralanan 2 sürücü, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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