Kavşakta iki ticari taksi çarpıştı 2 kişi yaralandı

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Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı’nın kesiştiği Cumhuriyet Dış Kavşak’ta saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah C. idaresindeki 55 T 0155 plakalı taksi ile Alihan S.'nin kullandığı 55 T 0162 plakalı taksi çarpıştı.

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Kazada yaralanan 2 sürücü, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.