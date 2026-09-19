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Manavlar arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

19.09.2026 - 23:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde, manav esnafı arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Alınan bilgilere göre, Önder Mahallesi’nde manav esnafı arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Olayda yaralanan olmazken, kavga polis müdahalesi ile son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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