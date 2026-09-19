Baca temizliği sırasında ekmek fırınında yangın çıktı

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Yangın, saat 21.00 sıralarında Kaymakçı Mahallesi’nde M.A.’ya ait ekmek fırınında çıktı. Fırında baca temizliği yapıldığı sırada çatı katına kıvılcım sıçradı. Kıvılcımların kasaların ve odunların bulunduğu bölüme ulaşmasıyla yangın çıktı.

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Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.