Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKaradeniz'in incir türlerinin genetiği Bafra'da bahçe oluşturularak koruma altına alındı
HaberlerGündem Haberleri Karadeniz'in incir türlerinin genetiği Bafra'da bahçe oluşturularak koruma altına alındı

Karadeniz'in incir türlerinin genetiği Bafra'da bahçe oluşturularak koruma altına alındı

19.09.2026 - 22:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAMSUN (AA)

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE), Karadeniz Bölgesi'ndeki incir türlerinin genetiğini koruma altına aldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Karadeniz'in incir türlerinin genetiği Bafra'da bahçe oluşturularak koruma altına alındı

KTAE, Karadeniz Bölgesi'ndeki incir türlerini ortaya çıkarmak ve genetiğini koruma altına almak için 2018 yılında Samsun, Ordu, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Artvin'deki incir türlerinden tohumlar topladı.

2Karadeniz'in incir türlerinin genetiği Bafra'da bahçe oluşturularak koruma altına alındı

Bafra ilçesinde oluşturulan incir bahçesine dikilen tohumlar ilk meyvelerini vermeye başladı. Genetikleri koruma altına alınan incir türlerinin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar da yapılıyor.

3Karadeniz'in incir türlerinin genetiği Bafra'da bahçe oluşturularak koruma altına alındı

Enstitü müdürü İlyas Deligöz, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nin incir seleksiyonu için Bafra'da bahçe kurduklarını söyledi.

4Karadeniz'in incir türlerinin genetiği Bafra'da bahçe oluşturularak koruma altına alındı

Karadeniz Bölgesi'ndeki yerel incirleri toplayıp burada muhafaza ettiklerini belirten Deligöz, "Bu yerel türlerin kaybolmasını önlemek ve bunlardan farklı seleksiyon amaçlarına göre çeşitlerini geliştirerek hem üreticilerimize hem de tüketicilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla burada birbirinden farklı 16 genotip bulunmaktadır. Bu genotipler Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Artvin illerinden toplandı." dedi.

5Karadeniz'in incir türlerinin genetiği Bafra'da bahçe oluşturularak koruma altına alındı

Yaptıkları araştırmalar sonucunda gelecek ay içinde biri sofralık, biri reçellik, biri hem sofralık hem de reçellik olmak üzere üç çeşidi ve şubat ayında da iki sofralık çeşidi tescile sunacaklarını anlatan Deligöz, şunları kaydetti:

6Karadeniz'in incir türlerinin genetiği Bafra'da bahçe oluşturularak koruma altına alındı

"Tescil edildikten sonra da artık fidanların üretimi, üreticilerimize dağıtımı ile ilgili çalışmaları yapmış olacağız. Bu tür çalışmalar önemli. Çünkü artık küresel ısınma ve iklim değişiklikleri bazı genotiplerin kaybolmasına yol açıyor.

7Karadeniz'in incir türlerinin genetiği Bafra'da bahçe oluşturularak koruma altına alındı

Biz sadece incir değil diğer meyve çeşitlerinde, bazı sebze tohumlarında da yine aynı şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem kaybolmasının önüne geçmek hem de üreticilerimize ve ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı yapıyoruz."

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi