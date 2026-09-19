Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yolda bekleyen araca çarptı

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Kaza, Kayseri-Avanos kara yolu Karakaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 74 AT 820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan otomobil, yol üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkmaya hazırlanan H.S. yönetimindeki 41 FDG 49 plakalı otomobile çarptı.

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İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde her iki sürücünün de kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Sağlık ekipler olay yerinden ayrılırken, polis tarafından yapılan alkol kontrolünde M.D.’nin 1,73 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye cezai işlem uygulandı. Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.