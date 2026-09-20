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Kontrolden çıkan otomobil konteyner iş yerine girdi

20.09.2026 - 00:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MALATYA (İHA)

Kontrolden çıkan otomobil konteyner iş yerine girdi

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil konteyner iş yerine girdi. Kazada 2 iş yerinde hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, 23.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Tevhid Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 06 AG 3817 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki konteyner iş yerlerine daldı.

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Kazada 2 iş yerinde hasar meydana gelirken bir esnaf yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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