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Motosikletler çarpıştI 1'i ağır 3 kişi yaralandı

20.09.2026 - 01:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serkan ÖZCAN/ŞEHZADELER (Manisa), (DHA)

Motosikletler çarpıştI 1'i ağır 3 kişi yaralandı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde aynı yönde seyreden iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 22.20 sıralarında Manisa-Saruhanlı kara yolu Veziroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen Yavuz T. yönetimindeki 45 ADG 599 plakalı motosiklet ile Tevfik Eren D., idaresindeki 45 BAH 969 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle Yavuz T.’nin kullandığı motosiklet, savrulup bariyer ile asfalt arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu motosikletiyle birlikte bariyerlerin arasında sıkışan yaralı sürücü Yavuz T., bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralanan iki sürücü ile motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Alperen A., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralılardan Yavuz T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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