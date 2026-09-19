Karadeniz'in yerel incirleri koruma altında: 5 yeni çeşit tescile sunuluyor!

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Yaptıkları araştırmalar sonucunda gelecek ay içinde biri sofralık, biri reçellik, biri hem sofralık hem de reçellik olmak üzere üç çeşidi ve şubat ayında da iki sofralık çeşidi tescile sunacaklarını anlatan Deligöz, şunları kaydetti:



"Tescil edildikten sonra da artık fidanların üretimi, üreticilerimize dağıtımı ile ilgili çalışmaları yapmış olacağız. Bu tür çalışmalar önemli. Çünkü artık küresel ısınma ve iklim değişiklikleri bazı genotiplerin kaybolmasına yol açıyor. Biz sadece incir değil diğer meyve çeşitlerinde, bazı sebze tohumlarında da yine aynı şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem kaybolmasının önüne geçmek hem de üreticilerimize ve ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı yapıyoruz."