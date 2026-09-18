Köye adım atan herkes peşine düştü! Bu hasat köşeyi döndürür: 3 milyon TL cebe girecek

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Salep yetiştiriciliğinde kontrollü üretim sayesinde orman köylüsüne katma değeri yüksek yeni bir gelir kapısı açmayı amaçladıklarını anlatan Oflu, "Salep yetiştiriciliği projesini de bu anlayışın yeni ve önemli bir halkası olarak görmekteyiz. Kontrollü üretim sayesinde bir taraftan orman köylümüze katma değeri yüksek yeni bir gelir kapısı açarken, diğer taraftan doğal salep popülasyonları üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bizim ölçümüz çok açık: Bir proje orman köylümüzün gelirini artırıyor, üretime katkı sağlıyor ve kırsalda yaşamı güçlendiriyorsa o projeyi önemsiyoruz. Bu anlayışla orman köylerimizi tek tek ziyaret ediyor, üretim yapmak ve aile bütçesine katkı sağlarken ülke ekonomisine de değer katmak isteyen vatandaşlarımızı ORKÖY kredi ve hibe programlarıyla desteklemekteyiz. Hedefimiz; bölge müdürlüğümüz çalışma alanında ulaşmadığımız orman köylüsünün ve proje geliştirmediğimiz orman köyünün kalmamasıdır" şeklinde konuştu.



Salep yetiştiriciliği projesi kapsamında yüzde 20'si hibe edilen 400 bin liralık kredi desteği sağladıklarını anlatan Oflu şöyle devam etti:



"Salep yetiştiriciliği projesi kapsamında üretici başına 400 bin TL kredi desteği sağlamaktayız; yüzde 20'sini hibe olarak sunmaktayız. Bu projeden 6 ailemiz faydalanacaktır. Projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yıllık ortalama 3 milyon TL gelir elde edilmesini hedeflemekteyiz. Üretim modelinde her yıl oluşan yumruların bir bölümünün ekonomik olarak değerlendirilmesi, bir bölümünün ise sonraki üretim dönemleri için ayrılması esas alınmaktadır. Böylece üretimin kendi içerisinde devamlılığı ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. ORKÖY kapsamında ilk kez uygulanan bu projenin Kabaca köyünden başlayarak başarılı sonuçlarla yaygınlaşmasını ve zaman içerisinde orman köylülerimiz açısından yeni bir kırsal kalkınma modeline dönüşmesini hedeflemekteyiz. Bununla da yetinmeyeceğiz. Yöremizdeki talepleri ve doğal potansiyeli değerlendirerek salep başta olmak üzere farklı odun dışı orman ürünlerini araştırmaya, üretime kazandırmaya ve orman köylülerimiz için yeni gelir alanları oluşturmaya devam edeceğiz."