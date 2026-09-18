Hatay'da deprem korkusuyla yaptırılan tahlil beton santralinin oyununu bozdu

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Beton firmasına C30 kalitesinde beton için ödeme yaptığını ve firmanın inşaat alanına C20 beton döktüğünü iddia eden Münir Çalıcı, "İki tane iş yeri için yaklaşık 70 gün önce bir beton firmasıyla anlaştım. C35 beton istedim ama kendileri C30 verdiklerini söyleyerek, faturada C30 geçtiler. ‘Tamam, sıkıntı değil. C30 da iki dükkan için yeterli' dedim. Sabah saat 08.00'de betonu döktürdük ve özel bir laboratuvar tuttum. Beton numunelerinden her araç için üçer tane numune aldırdık. Aldıktan sonra numuneleri yan tarafa bıraktık ve evim de hemen burada. Gece saat 22.00 sıralarında gelip bu numuneleri değiştirmişler ve bir baktım saat 23.00 sıralarında bana yeni numuneler getirmişler. ‘Bunlar kime ait?' diye sordum. ‘Yanlışlıkla aldık, sonradan getireceğiz' dediler. Ben de ‘Hayır, kabul etmiyorum' dedim. O zaman içime şüphe düştü ve müdürleriyle görüşmek istedim. Müdürleri geldi, gece saat 02.00'ye kadar burada oturup beni ikna etmeye çalıştılar. Ben de ‘Bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim. Ben burada neden mağdur olayım' dedim. Numuneleri değiştirince bende şüphe oluştu ve hiçbir şekilde kabul etmedim. Ertesi gün müdürleri toplantı halinde yaklaşık 7 kişi geldiler. Beni ikna etmeye çalıştılar ama ikna olmadım. Bana, ‘Siz inşaatınıza devam edin. 28 gün sonra karot aldırıp ona göre değerlendirelim. Gerekirse komple yıkıp yeniden yapabiliriz' dediler. Ben de son akşam işçileri beklettim ve ‘Artık hiçbir şeye dokunmayın' dedim. İşçileri gönderdim ve sabah devam edeceklerini söyledim. Ancak ben devam ettirmedim, 28 günü bekledim" dedi.