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Tuzla’da yangın paniği! Tadilat sırasında alevler bir anda çatıyı sardı

19.09.2026 - 16:18Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir

Kaynak: İHA

Tuzla’da yangın paniği! Tadilat sırasında alevler bir anda çatıyı sardı

Tuzla’da 3 katlı bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar meydana geldi.

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Korkutan yangın, saat 09:00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan 3 katlı binanı çatısında çıktı. Çatıda tadilat yapıldığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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