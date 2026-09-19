Tuzla’da yangın paniği! Tadilat sırasında alevler bir anda çatıyı sardı

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Korkutan yangın, saat 09:00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan 3 katlı binanı çatısında çıktı. Çatıda tadilat yapıldığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.