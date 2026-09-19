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GündemSamsung, Türkiye'de standart dışı televizyon mu sattı? Bazı modellerinde TKGS sistemi niye yok?
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Samsung, Türkiye'de standart dışı televizyon mu sattı? Bazı modellerinde TKGS sistemi niye yok?

19.09.2026 - 17:36Güncellenme Tarihi:
Samsung, Türkiye'de standart dışı televizyon mu sattı? Bazı modellerinde TKGS sistemi niye yok?

Samsung, Türkiye'de standart dışı televizyon mu sattı? Bu soru gündemde, çünkü Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçişi sırasındaki frekans değişimi çarpıcı bir sonuç ortaya çıkardı. Samsung'un Türksat kanal güncelleme sistemi olmayan televizyonları Türkiye'de sattığı ortaya çıktı. Bu nedenle frekans değişimi sonrası bazı kanallara erişim sıkıntısı oluştu. Tüketici bu nedenle mağdur oldu. Ayrıntılar haberimizde...

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Tüketicinin mağdur olmaması için Türkiye'ye ithal edilen bazı kritik ürünlerin belli standartlarda olması gerekiyor. Bu gereklilik, 16 Ağustos'ta yapılan Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçiş sonrası yeniden kendisini gösterdi. Samsung'un Türkiye'ye ülke standartlarına uymayan televizyonları getirip sattığı ortaya çıkarken söz konusu televizyonlar ciddi bir mağduriyete yol açtı.

Zira frekans değişimi sonrası bazı kanallara hala erişilemiyor. Çünkü Samsung'un bazı modellerinde aslında Türkiye için olmazsa olmaz bir özellik olan TKGS yani “Türksat Kanal Güncelleme Sistemi” bulunmuyor. Bu eksiklik nedeniyle kullanıcılar hem şaşkın hem de mağdur.

CNN Türk'e konuşan Uydu ve Haberleşme Uzmanı Polat Taş, “Hala, Samsung televizyonlarda TKGS'de bu tarz problemler yaşanabilmekte. Taramayı başlattığım zaman normalde uzun bir tarama bekliyoruz. Fakat biraz hızlı bir tarama olacak. Gördüğünüz gibi bir kanal bulunmuyor şu anda. Kanal taraması tamamlanmış durumda” şeklinde olayı uygulamalı bir şekilde gözler önüne serdi.

Frekans değişiminin üzerinden bir ayı aşkın süre geçti. Ancak tartışmalar hala sürüyor. Çünkü izleyici hala bazı kanallara erişemiyor.

YETKİLİLER YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?

Samsung ise yaşanan mağduriyetle ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınmakta. İnternet sitesinde yapılan açıklamalar, TKGS olmayan televizyonlardaki sorunu hiçbir şekilde çözmüyor. Firmanın Türkiye temsilcileri ise konuyu zamana yayıyor. Yani sorunu ve tüketici mağduriyetlerini gidermek için gerekli adımlar bir türlü atılmış değil.

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Peki, Samsung standart dışı bu televizyonları Türkiye’ye nasıl ve neden getirdi? Yetkili kurumlar bu mağduriyetin giderilmesi konusunda hangi yaptırımları devreye sokacak? Tüketici mağduriyetleri giderilip yeniden benzer sıkıntıların yaşanmaması için hangi tedbirler alınacak? Bu soruların cevabını zaman gösterecek. Polat Taş, “Biz de yetkili servislere ulaşmaya çalıştık fakat bir geri dönüş alamadık” diyor.

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