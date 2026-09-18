Roma dönemi'nde bin esir ve yüzlerce köle tarafından yapıldı Hatay'ın 2 bin yıllık mühendislik harikası 1 yılda 50 bin turisti ağırladı!

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İlçede 2 bin yıl önce Roma Dönemi’nde bin esir ve yüzlerce köle tarafından sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla dağın içi oyularak yapılan Titus Tüneli ve hemen yanı başındaki kaya mezarları ile ünlü Beşikli Mağara, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Tarihi eserlerin bulunduğu Çevlik Örenyeri'ni 1 yılda 50 bin kişi ziyaret etti.