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Meteoroloji'den Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

20.09.2026 - 00:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (AA)

Meteoroloji'den Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Rize'nin doğusundaki Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in kuzeyindeki Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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