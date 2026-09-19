Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı! 3 il için alarm

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize ve Artvin’de ise sabah saatlerinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



3 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR



Yağışların sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.



SABAH SAATLERİNDE SİS VE PUS GÖRÜLECEK



Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar öngörülüyor.